Genova, il ponte a spese di Autostrade: il commissario deciderà chi lo costruisce

Mercoledì 19 Settembre 2018, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2018 11:47

ROMA Adesso è anche scritto nero su bianco. A pagare sarà Autostrade. Dovrà essere infatti il «concessionario del tratto autostradale tenuto in quanto tale responsabile del crollo a far fronte alle spese di ripristino della viabilità». E dovrà farlo «entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», mettendo a disposizione del commissario straordinario le «somme necessarie al ripristino» del Ponte crollato il 14 agosto a Genova. Nel testo del provvedimento, che il Messaggero ha potuto visionarie, c'è l'indicazione chiara di come si dovrà muovere la società che fa capo ai Benetton. Non c'è invece scritto in maniera esplicita, come forse volevano il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro Danilo Toninelli, che non potrà essere chiamata a ricostruire il viadotto. Una sottigliezza, inserita dall'ufficio legislativo di Palazzo Chigi per mettersi al riparo da contenziosi miliardari. O quanto meno per avere più margini di manovra anche in sede di eventuale trattativa con Autostrade.