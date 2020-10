Covid, a Genova vietato passeggiare dopo le 21: pronta l'ordinanza del sindaco

Vietato passeggiare di sera a Genova. Entrerà in vigore questa sera, in attesa dell'ok del prefetto Carmen Perrotta, la nuova ordinanza anti-contagi del sindaco di Genova Marco Bucci che impone dalle 21 alle 6 del mattino limitazioni alla mobilità delle persone. La misura fino a oggi era destinata esclusivamente ad alcuni quartieri.

Coronavirus, monta la protesta in tutta Italia: in allerta il Viminale

Ad annunciarlo, a margine del consiglio comunale, lo stesso Bucci: «Non si tratta di un coprifuoco - sottolinea - questo deve essere chiaro: l'obiettivo è quello di azzerare le possibilità di assembramento, e quindi come già nei giorni scorsi sarà possibile spostarsi per andare a trovare un parente, un amico o per andare a casa o al lavoro, ma non si potrà circolare senza motivo». Bucci ha chiarito che le limitazioni alla mobilità «non saranno applicate a chi si sposta in auto o in moto. Si potrà andare a correre».

Ultimo aggiornamento: 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA