Genova un mese dopo, la città si ferma in ricordo delle 43 vittime del ponte. Sindaco: «È il nostro Ground Zero»

ponte Morandi, Genova si ferma per rendere omaggio alle 43 persone morte nel disastro. Alle 11,36 con il cielo lacerato dalle sirene delle navi e dai rintocchi delle campane, i genovesi sono scesi in silenzio: i negozi hanno abbassato le saracinesche, taxi e bus hanno spento i motori, la gente in strada si è fermata in raccoglimento.



14 agosto 2018, ore 11:36: a un mese di distanza, il silenzio dei vigili del fuoco per le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi #vigilidelfuoco #genovanelcuore #genova #pontemorandi pic.twitter.com/rVBRwdOAKq — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 settembre 2018



Con il triplice fischio d'ordinanza, sono state ammainate le bandiere della Repubblica, dell'Europa e di Genova sulla facciata della Regione Liguria e dei palazzi istituzionali genovesi. «Per noi genovesi il crollo del Morandi è stata una tragedia terribile. Come ground zero per New York, città che ha saputo uscire dal disastro molto bene. Noi vogliamo fare la stessa cosa. Genova non è in ginocchio. Oggi ricordiamo le vittime e pensiamo alla ricostruzione per uscire dalla tragedia con la città più forti e grande di prima», ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci.

Quindi insieme al governatore Toti, al prefetto Fiamma Spena, al vicario mons. Anselmi, al sottosegretario Rixi e al presidente del consiglio Regionale Alessandro Piana con i parenti delle vittime e alcuni sfollati con gli occhi rivolti verso i monconi del viadotto ha osservato il minuto di silenzio. Fiori tra le mani e gli occhi colmi di lacrime.



Alcuni figli delle vittime mischiati a decine di giovanissimi atleti genovesi, accompagnati dagli allenatori e dai dirigenti delle società, hanno fatto u n girotondo in mezzo a piazza De Ferrari . «Ci è sembrato doveroso invitare il mondo dello sport a partecipare a questo momento così importante», spiega Rino Zappalà, delegato Coni di Genova.

Venerdì 14 Settembre 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2018 14:18

«Non credo che importi a qualcuno il nome del commissario. Il problema è fare le cose bene e presto. Non ingarbugliare le carte. Come istituzioni ci siamo fatti carico da un mese dell'emergenza facendo un lavoro straordinario e oggi chiediamo al Governo di poter continuare, di non avere disturbi ma aiuti, perché l'unico compito ora è riaprire il ponte», ha detto Giovanni Toti.