Genova, solidarietà dal mondo del calcio. Insigne: «Un giorno veramente triste»

Martedì 14 Agosto 2018, 19:13 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2018 19:16

«Un minuto di silenzio su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive per onorare la memoria delle vittime della tragedia di Genova», lo ha deciso il presidente del Coni Giovanni Malagò. Una notizia davanti alla quale neanche i giocatori del Napoli sono rimasti insensibili : «Oggi è un giorno triste, il mio pensiero va alle vittime di Genova e alle loro famiglie», scrive Lorenzo Insigne sul suo profilo social. Ma anche il nuovo arrivato Simone Verdi fa sentire la sua solidarietà: «Con il cuore e la testa a Genova».Tanti anche gli ex Napoli vicini alla città ligure: da Rafael, da poco trasferitosi alla Sampdoria , a Pandev, in forze al Genoa. Ma ancora più toccanti le parole del napoletano capitano dei rossoblu, Domenico Criscito , che è riuscito a scampare per pochissimo la tragedia: «Stiamo tutti bene anche se siamo passati su quel ponte esattamente dieci minuti prima del crollo», fa sapere il difensore. E proprio le sue storie di Instagram testimoniano quanto abbia sfiorato il peggio. «Papà, che ore sono?», si sente chiedere nel video dal figlio in automobile. «Sono le 11.40», risponde Criscito, mentre la pioggia cade incessante esattamente pochi minuti prima del crollo.Ed ora un nodo al cuore per il calciatore, che si ritiene davvero fortunato e allo stesso tempo arrabbiato per la mancanza di sicurezza e la morte ingiusta di persone che passavano casualmente da quelle parti: «Sono vicino a tutte le famiglie delle vittime. Non è possibile che un ponte di un’austostrada possa crollare in questo modo. Non è possibile! Bisogna fare qualcosa per questo paese, la gente scappa proprio per queste cose. Abbiamo bisogno di sicurezza, abbiamo bisogno che qualcuno faccia qualcosa. Questo è uno schifo!», protesta a gran voce sul web.