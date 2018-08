Ponte Morandi, le prime telefonate al 112: «È caduto giù tutto, fate qualcosa»

Genova, il bilancio aggiornato dei morti: sono 38. «Ancora 10 o 20 dispersi»

Giovedì 16 Agosto 2018, 15:26 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2018 15:40

«È caduto il ponte sul Polcevera. Fate qualcosa, è venuto giù tutto». Questa è solo una delle, da parte di alcuni cittadini che avevano assistito aldel, a, due giorni fa.Al numero unico per le emergenze, il, i testimoni del disastro si erano rivolti allo scopo di isolare la zona. «Intervenite subito, dovete assolutamente evitare che un migliaio di automobili raggiungano il ponte e precipitino nel vuoto» - chiede disperatamente un cittadino all'operatore - «Non si vede più nulla, c'è solo un enorme cumulo di polvere».I primi operatori restano sbigottiti e impiegano qualche istante per capire la portata del dramma e realizzare cosa fosse veramente successo. Poi, di fronte alle continue richieste, partono immediatamente i soccorsi e le prime misure per isolare completamente la zona dal traffico. Istanti drammatici per una tragedia che resterà nella memoria collettiva non solo del popolo genovese, ma di tutti gli italiani.