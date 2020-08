Genova, caso sospetto su traghetto da Barcellona: tampone per 468 passeggeri

Il traghetto Majestic della compagnia Grandi Navi Veloci è bloccato nel porto di Genova per C'è un sospetto caso di Covid a bordo. La nave proviene da Barcellona e ha attraccato questa mattina nel capoluogo ligure.

Il sospetto positivo è un marittimo che è stato preso in carico dal personale degli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera per essere sottoposto a tampone. Nel frattempo i passeggeri, 468 assistiti dalla compagnia con acqua e bar a disposizione, sono rimasti a bordo in attesa dell'esito del tampone per oltre cinque ore. La compagnia fa sapere che «ultimate le procedure richieste, le autorità sanitarie hanno dato il via libera allo sbarco». Il traghetto avrebbe dovuto approdare alle 7 di stamani.

La Spagna è uno dei Paesi europei con più casi nelle ultime 24 ore. L'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, del 12 agosto, ha incluso la penisola iberica tra i paesi per cui è obbligatorio presentare un test molecolare o antigenico negativo fatto con tampone nelle ultime 72 ore o l'obbligo di farlo all'arrivo in Italia.

Ultimo aggiornamento: 13:37

