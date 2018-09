Genova, un nuovo video mostra il camion Basko scampare alla tragedia di Ponte Morandi

Martedì 4 Settembre 2018, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2018 12:50

Un nuovo filmato diffuso dalla Polizia di Stato racconta il drammatico momento del crollo di, a Genova, e rivela come il, diventato uno dei simboli della tragedia dello scorso 14 agosto, sia riuscito a fermarsi a pochi metri dal vuoto.La ripresa si interrompe un attimo prima del crollo: il sospetto iniziale era quello di una manomissione volontaria, ma è stato accertato dagli inquirenti che si era trattato di undovuto al maltempo, come era già accaduto quella mattina al sistema di registrazione delle telecamere diAl momento della ripresa delle immagini, l'operatore, da remoto, aveva notato cosa stava succedendo e per questo aveva già orientato lasul punto del crollo di Ponte Morandi. Il filmato, diffuso dalla Polizia di Stato nelle scorse ore, non è comunque lo stesso in mano alla Procura di Genova e che il pm Francesco Cozzi ha dichiarato di non voler rendere pubblico per non alterare i racconti dei testimoni della tragedia.