Roma, precipita da 7 metri mentre pota gli alberi in campagna: morto un 56enne

È precipitato da un'altezza 7 metri di altezza mentre stava potando un albero di alto fusto. Così è morto questa mattina a Nemi, ai Castelli Romani, un uomo di 56 anni di Cisterna di Latina. L'incidente si è verificato in campagna, nel giardi della villa di un amico in via Calvarione, nella bellissima località sul lago.

Alle 11:30 sono intervenuti i carabinieri e il 118 che hanno tentato invano di rianimarlo. Il corpo è stato portato al Policlinico di Roma Tor Vergata per l'autopsia come disposto dall'autorità giudiziaria.