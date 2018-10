Gessica Lattuca, i sub dei carabinieri cercano il corpo nella diga

Gessica Lattuca nel giro di squillo, le indagini dei Ris sui reperti sequestrati a casa di Russotto

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2018 12:44

Si cerca nei pozzi il corpo della 27 enne madre di quattro figli scomparsa nel nulla lo scorso 12 agosto. Un nucleo specializzato dei carabinieri e del gruppo speleo fluviale dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palerno sta per entrare in azione nelle campagne dell' hinterland favarese per cercare il corpo di. Per tutta la notte gli inquirenti hanno riascoltato alcune delle persone informate sui fatti circa la scomparsa della giovane mamma. Non si esclude che qualcuno di loro abbia fornito agli investigatori qualche indicazione circa la località dove il cadavere è stato gettato.La svolta investigativa, ancora da verificare potrebbe essere arrivata dopo le risultanze degli esami scientifici dei Ris di Messina sui reperti sequestrati a casa di Filippo Russotto, ex compagno della ragazza. Anche le intercettazioni in possesso della procura di Agrigento relative alle indagini sul giro di prostittuzione in cui la scomparsa era coinvolta potrebbero aver fornito spunti per le nuove ricerche.Bocche cucite per il momento da parte di tutti gli interessati che aspettano gli sviluppi degli esiti delle ricerce in corso .Questo particolare lascierebbe ben sperare circa il successo dell' operazione di ricerca odierna. La zona di Favara è piena di pozzi artesiani molto profondi, alcuni inaccessibili dall' uomo perchè molto stretti ed angunsti, come anche le gallerie della vecchia miniera di zolfo della Ciavolotta. Anche la diga potrebbere essere scandagliata dai sommozzatori dei carabinieri. Nelle prossime oore ci saranno importanti aggoirnamenti.