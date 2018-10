Gessica Lattuca, arrestato il suo ex datore di lavoro

In manette l’ex datore di lavoro di Gessica Lattuca la 27enne scomparsa dal 12 agosto scorso a Favara in Sicilia. L’uomo, Gaspare Michele Volpe è il proprietario della macchina incendiata in pieno giorno due settimane fa, il cui coinvolgimento con il giallo della ragazza madre di quattro figli è emerso in diverse circostanze ed in ultimo, dopo le indiscrezioni trapelate oggi, che lo vedrebbero “deus ex machina “ insieme ad un altro pregiudicato favarese, di un giro di prostituzione.





Dalle intercettazioni telefoniche, effettuate dai carabinieri di Agrigento tra il 2015 ed il 2017 è emerso più volte che Gessica si prostituiva insieme ad una sua amica proprio per l’organizzazione, ricevendo in cambio delle prestazioni sessuali con i clienti poche decine di euro, dosi di cocaina e generi alimentari.



L’arresto di oggi pomeriggio, riguarda un cumulo pena di vecchi precedenti penali che Gaspare Volpe aveva per reati contro l’ex moglie. Intanto è prossimo un sopralluogo del Ris dei carabinieri anche nella contrada Malvizzo. Le prossime ore, secondo gli potrebbero essere decisive.

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 22:23 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2018 23:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA