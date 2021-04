Gessica Notaro, la Cassazione: «No attenuanti, niente sconto per chi punisce l'ex con l'acido»

Punire la propria ex ragazza gettandole l'acido in faccia: non può esserci giustificazione e non possono esserci attenuanti. Questa in sintesi la "lettura" della Cassazione del caso Gessica Notaro.

«Nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa» può «contribuire» ad «attenuare la gravità della condotta» di chi procura sfregi permanenti - come quelli prodotti dal lancio dell'acido - all'ex partner. Specie se le lesioni gravissime sono frutto di un piano ordito con «lucida preordinazione di mezzi e modi e non soggetta a inscriversi in un contesto emotivo sopraffattorio della emotività».

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Gessica Notaro in lacrime dopo il suo ultimo intervento:... CANALE 5 Gessica Notaro a Live non è la D'Urso: «Assurdo che... CASSAZIONE Gessica Notaro, oggi la Cassazione ha confermato la condanna a...

Per questo la Cassazione, si legge nel verdetto 14862, ha negato ad Edson Tavares - il 33enne condannato definitivamente a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per aver sfregiato la ex Gessica Notaro - la concessione delle attenuanti.

Gessica Notaro in lacrime dopo il suo ultimo intervento: «Ricomincia a comparire il mio vero volto»