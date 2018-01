Gessica Notaro, la prima foto dopo l'aggressione con l'acido: «Sono riuscita a sorridere lo stesso»

Giovedì 11 Gennaio 2018, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2018 22:34

Gessica Notaro un anno dopo ripercorre la terribile aggressione con l'acido subita dall'ex fidanzato Eddy Tavares attraverso la primissima foto scattata dopo l'attacco. Era L'11 gennaio e, come scrive la stessa ex Miss Rimini, "nonostante ciò sono riusciti a strapparmi un sorriso..".Quel sorriso che è la forza di una ragazza che ha affrontato il dramma subito con carisma, coraggio e voglia di ripartire. E il suo post nell'anniversario del giorno più brutto della sua vita ne è la testimonianza diretta. Non ha mai nascosto le ferite riportate, perché tutti potessero vedere la violenza subita affinché questa possa non accadere più a nessun'altra donna come lei.LEGGI ANCHE ---> 10 anni a Tavares. Gessica: "Non riesco a odiarlo, lo amavo"​ LEGGI ANCHE ---> Un anno dopo l'attacco con l'acido: "Ho paura, ricevo minacce da squilibrati" Un coraggio che le ha permesso di denunciare anche molti utenti che continuano a inviarle minacce e che lei definisce "squilibrati", ma anche di tornare a vivere una vita normale. Perché la sua bellezza è rimasta immutata, quella dell'anima di una giovane capace di rialzarsi per combattere una nuova sfida.LEGGI ANCHE ---> "Cavaliere della Repubblica per il coraggio e la determinazione" Questo il testo completo del suo post:“11 Gennaio 2017. Esattamente un anno fa. Questo era il mio primo risveglio al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Ero spaventatissima, ma nonostante ciò sono riusciti a strapparmi un sorriso.. 🤗grazie ai familiari e agli amici veri che mi hanno raggiunta immediatamente da ogni parte del mondo, ma soprattutto grazie a quella che in quei 2 mesi è diventata la mia nuova famiglia e che tutt’oggi mi è di grande supporto. In particolar modo vorrei ringraziare:Dott.Davide Melandri,Dott.Andrea Carboni, Dott.Roberto Neri,Dott.Gaiba e Dott.Ziosi,tutto lo staff delle infermiere meravigliose (soprattutto Giada e Greta che rimarranno per sempre nel mio cuore)...Ed infine i medici che ancora dopo 1 anno si prendono cura di me con grande disponibilità e costanza.... Dott. Luca Cappuccini (oculista) e Dott. Davide Brunelli (dermatologo)..Ah dimenticavo... “Santa donna” la mia fisioterapista Giulia Rocchi che mi dovra’ sopportare tutti i giorni ancora per molto tempo😂Grazie di cuore a tutti voi per avermi fatto vivere questa dolorosa esperienza in una maniera molto più accettabile. Siete tutti quanti delle persone splendide. Avete migliorato la mia vita ed arricchito la mia anima.Grazie ancora.Vi voglio bene❤️ Gessica❤️ #gessicanotaro#aggressioneconacido#noallaviolenzasulledonne#noallaviolenzaingenerale#nosedañaaquiensequiere”.