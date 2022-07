Rimini, Gessica Notaro torna a esibirsi in acqua con i delfini: la showgirl di nuovo trainer dopo 12 anni

In occasione della Notte Rosa, la tre giorni di eventi (dal1 al 3 luglio) che riaccenderà la Riviera Romagnola, da Comacchio a Cattolica, con show w concerti lungo le spiagge di Rimini, Gessica Notaro torna in acqua con i suoi amati delfini. La sorpresa più grande dei 3 giorni sarà a Oltremare Family Experience Park di Riccione dove nel doppio appuntamento quotidiano ‘Delfini, lo spettacolo della natura’ di Sabato 2 luglio, insieme alla squadra addestratori, ci sarà anche la showgirl sfigurata con l'acido nel 2017 dal suo ex fidanzato.

Dopo 12 anni così Jessica torna a fare ciò che ama di più: torna a essere trainer di mammiferi marini. Racconterà la sua storia e emozionerà il pubblico parlando del rapporto di amicizia e amore che la lega da sempre agli animali.

L'amore per i suoi mammiferi

La 32enne riminese, con un passato da finalista a Miss Italia, aveva iniziato a lavorare a Oltremare nel lontano 2010. «Da allora sono visibilmente cambiata ma per i delfini sono sempre la stessa Gessica: la Gessica di prima, la Gessica di oggi. Ed è per questo che ho deciso, e grazie al Gruppo Costa Edutainment ho avuto la possibilità, di ripartire da qui» ha detto l’ex modella.

Lei che ormai è il simbolo delle donne vittime di violenza continua a sorprendere.