Gettano rifiuti in strada per protesta: denunciate sei donne nel Napoletano

Giovedì 11 Luglio 2019, 16:25 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Esasperate da giorni di mancata raccolta dei rifiuti, avevano gettato i sacchetti per strada, chiudendo di fatto l’unico accesso veicolare di quel tratto di via La Maria, nei pressi di un ponte autostradale: sei donne sono state denunciate dai carabinieri.L’altra sera un gruppo della popolosa arteria di località Sant’Antonio, avevano inscenato una protesta per spingere le autorità preposte a trovare una soluzione alla crisi che da settimana interessa Torre del Greco come gran parte della provincia di Napoli.Sul posto erano giunti i carabinieri agli ordini del capitano Emanuele Corda, che hanno rintracciato e denunciato sei donne considerate le responsabili della protesta: dovranno rispondere di interruzione di pubblico servizio.