Raptus di follia di un ghanese: con un palo danneggia 23 auto in sosta e distrugge la gazzella dei carabinieri

Armato di un palo della segnaletica stradale ha colpito e danneggiato 23 auto parcheggiate in via di Porta San Lorenzo a Roma. Con lo stesso arnese, strappato dall'asfalto, ha poi distrutto il parabrezza di una Renault Clio dei carabinieri che passava sulla strada. Il devastatore, un uomo originario del Ghana, è stato bloccato e arrestato: dovrà rispondere di danneggiamento aggravato, violenza e resistenza ad un pubblico ufficiale.

I fatti sono accaduti in mattinata nella zona della stazione Termini. All'arrivo della pattuglia dei carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo, l'uomo che aveva già danneggiato 23 auto in sosta, ha colpito con il palo l'auto dei militari centrando il parabrezza. I militari sono quindi scesi e lo hanno disarmato e bloccato, ma un carabiniere è rimasto contuso. Il ghanese è stato portato via dai carabinieri che hanno dovuto richiedere l’intervento del 118 per contenerne lo stato di agitazione.