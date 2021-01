Cade blocco di ghiaccio da un tetto, salva per pochi secondi

Rusa se salva de milagro de ser aplastada por un bloque de hielo 😱 pic.twitter.com/NGBAsMPKbd — RT en Español (@ActualidadRT) January 25, 2021

Copy Code

Una donna che camminava in una strada della città russa di Penza per pochi secondi si è salvata dall'essere colpita da un enorme blocco di ghiaccio che si è staccato dal tetto di un edificio.

APPROFONDIMENTI GRAN SASSO Baby alpinista precipita per 100 metri sul Gran Sasso, si sveglia... BRAVATA Si divertono con la Ferrari durante la grande nevicata a Cortina:...

Il ghiaccio le è caduto proprio davanti ai piedi, tanto che se avesse camminato un po' più velocemente l'avrebbe colpita violentemente, ferendola con certezza. L'accaduto l'ha colta di sorpresa, tuttavia sebbene si sia soffermata a guardare il tetto per capire cosa fosse successo, ha proseguito velocemente per la sua strada come se niente fosse accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA