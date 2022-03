Giancarlo Siani, a Roma una strada in onore del giornalista ucciso dalla camorra

L'Assemblea capitolina ha approvato due mozioni per intitolare due strade a Graziella Campagna e Giancarlo Siani. «Esprimo soddisfazione. Ora mi aspetto che in tempi brevi si individuino le due strade per ricordare queste due vittime della criminalità organizzata», dichiara in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Calenda, Dario Nanni. «Ricordo che Graziella Campagna era una giovane ragazza che lavorava per pochi soldi in una tintoria - aggiunge -. Venne uccisa nel 1985 a Villafranca Tirrena perchè aveva trovato un pizzino in una giacca che rivelava la vera identità di un boss».

Nanni prosegue: «Giancarlo Siani era invece un giovane e coraggioso giornalista ammazzato dalla camorra a Napoli, perchè nelle sue inchieste si occupava di criminalità organizzata. Venne giustiziato sempre nel 1985. Ritengo doveroso che Roma, Capitale d'Italia, ricordi persone come Graziella Campagna e Giancarlo Siani intitolandogli due strade, affinchè il sacrificio delle loro vite resti indelebile nella memoria del nostro Paese»,