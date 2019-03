Gianluca Carotti e Elisa Del Vicario morti nell'incidente, il sindaco di Castelfidardo: «Uccisi dal peggiore dei balordi»

Domenica 3 Marzo 2019, 14:38 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2019 15:31

L'incidente di stanotte sulla state 16 all'altezza di Porto Recanati ha scatenato reazioni contrastanti. Il dolore per la tragedia si frappone alla rabbia per le circostanze che hanno strappato la vita di Gianluca Carotti ed Elisa Del Vicario, due persone molto amate dalla comunità di Castelfidardo, dove vivevano ed erano molto stimati per il loro impegno nel volontariato con la Croce Verde e l'amore con cui si prendevano cura dei figli.«Dalle notizie che arrivano sembra che il peggiore dei balordi abbia ucciso il meglio della nostra comunità. Due genitori splendidi, sempre pronti ad aiutare gli altri e a sorridere alla vita stanotte ci hanno lasciato. Non certo per fatalità. Dichiaro il lutto cittadino in segno di vicinanza ai familiari e ai tanti amici coinvolti». Così su Facebook Roberto Ascani, sindaco di Castelfidardo (Ancona), paese di origine di Gianluca Carotti, 40 anni, e Elisa Del Vicario, 40, morti nell'incidente stradale in cui sono rimasti feriti i figli di 10 e 8 anni.È stato arrestato per omicidio stradale un 34enne, alla guida dell'Audi con cui la Peugeot della famiglia si è scontrata. Illesi alcuni amici che viaggiavano su una Ford, coinvolta nell'incidente.