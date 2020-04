Coronavirus, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti negativo dopo un mese: «Il sapore della libertà»

«Dopo oltre un mese di isolamento, sono negativo...». Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, annuncia così di essere guarito dal coronavirus, a cui era risultato positivo il 21 marzo. «Il sapore così atteso e intenso e speciale di questa piccola grande libertà!», ha scritto su Facebook, a corredo di una foto in cui abbraccia la figlia. «Grazie alla mia famiglia, a tutti quelli che in questo periodo mi hanno sostenuto - ha aggiunto il sindaco -. Il lavoro non è mai cessato e continua. Sarà dura e sarà diverso ma ce la faremo!». Ultimo aggiornamento: 10:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA