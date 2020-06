Gianluigi Paragone, incidente in scooter a Roma: trasportato al gemelli

davanti al ministero degli Esteri, che ha coinvolto ilsenatore del Gruppo Misto. Alle 15, il giornalista e politico, è stato travolto in sella al suoscooter Peugeot da una Honda guidata da una donna con a bordo la figlia. Sembra che la Honda abbia fatto un’inversione ad U travolgendo Paragone. In un primo momento sembrava che il politico si fosse fatto male a tal punto da essere portato al policlinico Gemelli in codice rosso. Poi, la situazione è rientrata: qualche graffio e un dolore ad una mano.