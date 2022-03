Gianni Bugno, paura per l'ex ciclista travolto da una moto a Monza: «Potevo restarci secco»

Paura per l'ex ciclista italiano Gianni Bugno, 58 anni, che è stato vittima di un incidente stradale vicino al parco di Monza. Mentre attraversava via Gaetano Annoni, venerdì intorno alle 15, è stato travolto da una moto Harley Davidson.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dell'Azienda regionale emergenza in codice rosso, poi per fortuna declassato a verde. Il campione del ciclismo è stato portato all'ospedale San Gerardo dove gli hanno applicato 10 punti di sutura sulla gamba sinistra. Per il campione è stato un miracolo. Bugni ha dichiarato al Corriere della sera: «Potevo restarci secco».

Bugno è stato fu due volte campione del mondo su strada, nonché vincitore del Giro d'Italia nel 1990. La sua carriera è stata comunque piena di successi, in tutto 72: ha vinto tappe al Giro, al Tour de France (dove ha fatto podio due per due volte, 1991 e 1992) e Vuelta de España. Appesa la bicicletta al chiodo, oltre alla strada da dirigente sportivo, Bugno ha provato anche la via politica. Apprezzato commentatore tv per il cicliso, Bugno è anche un eccellente pilota di elicotteri.