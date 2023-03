Gianni Minà, lo storico duetto su Rai1 con Troisi. «Cosa invidio a Gianni? La sua agendina»

Un duettro storico, che resta a tutti gli effetti uno dei momenti più alti mai raggiunti dalla tv italiana. Gianni Minà celebra il compleanno di Pino Daniele e invita su Rai1 l'amico Massimo Troisi. Sono appena iniziati gli anni 90. Ne vengono fuori tre minuti di comicità pura nei quali il giornalista si piega più volte in due dalle risate. «Cosa invidio a Minà? La sua agendina - dice il grande attore napoletano scomparso - Lui ha il numero di Fidel Castro ed è registrato semplicemente come Fidel. E quando Minà lo chiama, non attacca ma risponde». Poi il pezzo di bravura assoluto: «Pimo Daniele ha detto a Minà di chiamarmi.... E lui ha sfogliato l'agendina: Fidel Castro, Little Tony, Toquinho, Troisi. E mi ha chiamato». A Minà non resta che sospirare: «Una serata difficilissima».

