Gianni Triolo, il questore di Biella si è sparato nel suo ufficio. Avrebbe lasciato un biglietto

Dramma a Biella. Il questore Gianni Triolo si è suicidato nel suo ufficio. Triolo, 60 anni, era arrivato a Biella con l’inizio della pandemia, al primo incarico da questore. In precedenza aveva lavorato molto in Liguria, a La Spezia, dirigendo l'anticrimine ed era stato poi vicario, ruolo che aveva ricoperto anche a Pisa. A La Spezia era rimasta la famiglia.

Per togliersi la vita - come si legge sulla Stampa - Triolo ha usato la pistola d’ordinanza, a ritrovare il corpo è stata la donna delle pulizie. Il questore avrebbe lasciato un messaggio per spiegare il suo gesto di cui però non si conosce il contenuto. Sconvolto il sindaco di Biella Claudio Corradino: «Ho visto il questore ieri, al Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, non riesco a credere a ciò che è accaduto. Ci siamo scambiati gli auguri, era una persona piacevolissima, con la quale abbiamo sempre collaborato con profitto. Anche da figlio di poliziotto sono particolarmente toccato da questa notizia tremenda».

Chi era

Triolo, laureato in giurisprudenza, è entrato nella Polizia di Stato come Vice Commissario nel 1987. Ha operato dapprima presso il Reparto Mobile di Torino, dove ha prestato servizio fino al 1991, ricoprendo gli incarichi di Responsabile di Nucleo e poi di Capo Ufficio di Amministrazione. Successivamente ha prestato servizio nella Questura della Spezia, dapprima come Dirigente dell’Ufficio Personale e quindi come Capo di Gabinetto. Dopo aver percorso le tappe della carriera di Funzionario direttivo, è entrato nella Dirigenza nel 2002, in quanto vincitore del primo concorso per Primi Dirigenti della Polizia di Stato bandito dal Ministero dell’Interno.

Dal 2003 al 2007 ha diretto la Divisione Anticrimine della Questura di Massa Carrara, dove ha anche rivestito il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Dal settembre 2007 al giugno 2016 ha nuovamente prestato servizio presso la Questura della Spezia, dapprima come Dirigente della Divisione Anticrimine fino al febbraio 2012, e poi come Vicario del Questore. Dal luglio 2016 al dicembre 2019 ha ricoperto l’incarico di Vicario del Questore di Pisa. Conseguita la promozione a Dirigente Superiore, dal dicembre 2019 al febbraio 2020 ha operato presso l’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in qualità di Ispettore Generale. Il 24 febbraio 2020 ha assunto l’incarico di Questore della provincia di Biella.