Gianni Vattimo, morto il filosofo torinese: aveva 87 anni. Era ricoverato ​a Rivoli in gravi condizioni

Addio a Gianni Vattimo. Il filosofo torinese, 87 anni, era ricoverato ​Rivoli in gravi condizioni. A renderlo noto era stato con un post su Facebook Simone Caminada, 38 anni, assistente e compagno del filosofo, fotografato sul social nel letto ospedaliero. Lo studioso ha passato le ultime ore ricoverato in ospedale a Rivoli, dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi giorni, come ha raccontato sui social lo stesso Caminada.