Trovato in vita l'escursionista Gianpaolo Baggio di Torreano (Udine), di 31 anni, disperso da sabato scorso 25 giugno mentre era in montagna: è stato avvistato questa mattina, 2 luglio, dall'elicottero dei Vigili del Fuoco in un ennesimo sorvolo sopra la ferrata Palma. Si erano praticamente perse le speranze.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Incidente sul Gran Sasso, morto alpinista romano di 31 anni dopo un... MODENA Elicottero scomparso: trovati i rottami e i 7 corpi sul monte Cusna,... GRAN VAUDALA Ecaterina Danila, volo di oltre 100 metri in montagna: la torinese...

Escursionista inglese si infortuna a Rivodutri, salvata dall'elicottero del Soccorso alpino e speleologico

Escursionista trovato vivo dopo sette giorni, le operazioni di soccorso

Il 31enne ingegnere friulano si trovava a un centinaio di metri di distanza dell'itinerario della ferrata sul Matajur e verrà recuperato con l'elisoccorso regionale.

A quanto si è appreso, Gianpaolo sta bene. «Una bellissima notizia: il ragazzo è stato ritrovato vivo – ha comunicato il sindaco di Pulfero, Camillo Melissa - Ha qualche escoriazione, è disidratato, ma vivo e lo stanno trasportando all'ospedale»

Incidente sul Gran Sasso, morto alpinista romano di 31 anni dopo un volo di 50 metri

Verso le 9.20 la Centrale del Suem è stata allertata da un escursionista che, partito dal Rifugio Giussani per raggiungere la cima della Tofana di Rozes, lungo il sentiero aveva perso la traccia spostandosi sempre più verso sinistra, fino a rimanere bloccato e impossibilitato a tornare sui propri passi. In aiuto di A.D.F., 59 anni, di Vodo di Cadore, in provincia di Belluno, è intervenuto l'elicottero di Dolomiti Emergency di Cortina. Una volta individuato a circa 3mila metri di quota, il tecnico di elisoccorso lo ha recuperato con un verricello di 30 metri. L'uomo, che era illeso, è stato lasciato al Rifugio Giussani.