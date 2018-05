Gina Lollobrigida vittima di un raggiro: sequestro milionario al giovane manager

Sequestro milionario per Andrea Piazzolla, il giovane manager di Gina Lollobrigida, indagato da tempo per circonvenzione di incapace.



Il gip di Roma ha disposto il sequestro preventivo dei beni e delle disponibilità della "Vissi d'Arte srl", la sua società. Il provvedimento, su richiesta del pm della procura di Roma Eleonora Fini, è stato eseguito dagli uomini della Guardia di Finanza: secondo l'accusa, Piazzolla avrebbe depauperato il patrimonio dell'attrice abusando del suo stato di debolezza psichica, inducendola ad isolarsi dagli affetti familiari e facendole compiere una serie di atti giuridici che le hanno causato un danno patrimoniale milionario.



Lo scorso novembre una perizia chiesta proprio dal Gip aveva stabilito che la salute mentale della Lollo era consona all'età ma «raggirabile» per alcune particolari situazioni e rapporti. Secondo l'accusa il manager ventiquattrenne sarebbe riuscito a indurre tra l'altro la Lollobrigida a nominarlo amministratore di diverse sue società - tra cui appunto la Vissi d'Arte srl - e a vendere alcuni appartamenti.

Mercoledì 23 Maggio 2018, 21:25 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 21:38

