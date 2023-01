Ginecologo abusa di una paziente durante la visita, condannato per la quarta volta

Un ginecologo di 55 anni, Francesco A,, ex dipendente dell'azienda sanitaria Ulss 2 di Treviso, è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione per violenza sessuale.

Modella violentata e picchiata a Roma: «L’Italia non mi risarcisce perché sono australiana»

Ginecologo condatto per la quarta volta

E' stato condannato per aver praticato una visita ad una paziente con pratiche estranee a quelle professionali e classificate quindi come abuso sessuale. L'uomo in precedenza era già stato condannato altre tre volte a pene più severe per altrettanti episodi simili denunciati in più ospedali della provincia. Prima delle sue dimissioni la Ulss aveva già provveduto a sospenderlo dal servizio.