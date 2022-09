Si accascia per un malore e finisce in una vasca: Giorgia muore a 25 anni, la scoperta choc del papà

Una ragazza di 25 anni, Giorgia Manenti, è morta ieri in un'azienda del bergamasco a Tagliuno di Castelli Calepio, sotto gli occhi del papà che l'ha trovata riversa in una vasca con palline i plastica e acqua piovana usata per la sciacquatura di pezzi di assemblaggio. Secondo la ricostruzione raccontata oggi da vari quotidiani, la giovane si è sentita male e si è accasciata, finendo col viso dentro la vasca in cui c'erano una ventina di centimetri d'acqua.

Il malore

Giorgia è morta così: è stato il padre - uscendo sul piazzale della ditta di famiglia - a trovare la ragazza, che dopo le scuole aveva subito deciso di andare a lavorare nella ditta di famiglia, la Mega srl, che si occupa di lavorazioni e assemblaggi di diversi oggetti, in particolare di contenitori per trucchi e profumi. Che all'origine della disgrazia ci sia stato un malore sarebbe confermato anche dal fatto che non è stata disposta l'autopsia. Domani alle 17 saranno celebrati i funerali.

Giorgia Manenti (foto da Instagram)