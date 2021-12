Tenta di aprire un ordigno bellico in giardino, muore nell'esplosione

Tragedia in via Gere 4 a Pordenone nella mattinata di sabato 18 dicembre. Un pensionato di Pordenone, Giorgio Marchet, 78 anni, è morto mentre tentava di aprire un ordigno bellico in giardino. E' successo verso le 10.30. Inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario arrivato sul posto con un'ambulanza e l'automedica. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pordenone e la Polizia di Stato.

Il pensionato è stato ucciso da un proiettile tracciante che aveva trovato in prossimità di un poligono di tiro, mentre raccoglieva metalli nel tempo libero. Non essendo un conoscitore di residuati bellici, ha tentato di aprirlo con l'uso di una flex provocando involontariamente la deflagrazione.