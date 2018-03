Schianto con la Gazzella: morto anche Giorgio, carabiniere di 29 anni

Domenica 25 Marzo 2018, 18:44 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2018 18:46

Il giovane carabiniere catanese Giorgio Privitera, 29 anni, è morto nell'ospedale Santa Croce di Cuneo, dopo essere stato coinvolto venerdì mattina in un incidente avvenuto sulla Statale 231, vicino a Bra, che era costato la vita all'appuntato Alessandro Borlengo, 43 anni. I due stavano trasportando, a bordo di una gazzella, un detenuto moldavo al tribunale di Asti.Oltre alla loro vettura, nell'incidente erano rimaste coinvolte altre due macchine. L'auto dei carabinieri si era scontrata frontalmente con una Ford Focus, ribaltandosi a lato della carreggiata. Le altre cinque persone coinvolte sono rimaste gravemente ferite, ma nessuna in pericolo di vita. Privitera è apparso subito molto grave ed è stato trasportato in elicottero a Cuneo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il giovane, però, non ce l'ha fatta. La notizia della morte è stata resa nota dal ministro uscente della Difesa Roberta Pinotti che in un tweet ha espresso «a nome suo e delle forze armate cordoglio per il Carabiniere Giorgio Privitera, deceduto per le ferite riportate in servizio e la sua vicinanza alla famiglia e ai Carabinieri».