Oggi è la giornata mondiale dell'acqua, ma c'è siccità. La popolazione è esplosa

Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, risultato della conferenza di Rio.

Pur essendo la Giornata Mondiale dell'acqua, questa sta scarseggiando sempre più in tutto il mondo. Con l'aumento della popolazione l'acqua dolce disponibile non basta più.

Le statistiche in Italia mostrano 7 gravi periodi di siccità solo dal 2020 al 2022. Inoltre, si classifica come il paese che più consuma acqua in tutta Europa, con l'uso di circa 100 litri al giorno per ognuno.

«Crisi dell'acqua dolce: Sulla terra c'è la stessa quantità di acqua dolce che c'è sempre stata, ma la popolazione è esplosa, mettendo in crisi le risorse idriche mondiali» cita il sito di National Geographic Italia.

Le conseguenze della siccità sull'Italia settentrionale, la Francia e la Spagna "sono visibili e sollevano preoccupazioni per l'approvvigionamento idrico per uso umano, l'agricoltura e la produzione di energia" scrive il Centro comune di ricerca (Jrc) UE.

Il Mediterraneo potrebbe vivere un'altra estate calda e afosa, più di quella del 2022, dicono alcuni ricercatori.

Nella regione alpina l'accumulo di neve di questo inverno è stato inferiore a quello dell'invero 2021-2022. Le Alpi italiane alla fine di febbraio di quest'anno avevano stoccato 2,9 gigametri cubi (miliardi di metri cubi) di acqua sottoforma di neve, rispetto a 4 gigametri cubi alla fine di febbraio 2022.

Le conseguenze porteranno a contribuire allo scioglimento dei ghiacciai.

Non a caso lo scorso 22 Gennaio l’iceberg A81 si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio “Brunt”, in Antartide, percorrendo già 150 chilometri di movimento, diventando un pericolo per le navi e l'ecosistema stesso.

Il ghiacciaio che si è separato dalla sua piattaforma, pare essere più grande dei comuni di Roma e Genova messi insieme.

Nonostante tutto lo scorso 1 marso si è riunito il tavolo interministeriale per l’emergenza siccità, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, insieme ai rappresentanti dei ministeri dell’Ambiente, dell’Agricoltura, delle Infrastrutture, degli Affari europei e del Dipartimento per la Protezione civile, per organizzare un piano di interventi in relazione al problema della siccità e dei consumi idrici.

Il piano prevede di razionare i consumi idrici per tutta la popolazione.

Gli ultimi dibattiti riguardanti questa tematica, soprattutto negli ultimi anni, hanno riguardato e continuano a riguardare il legame tra acqua e cambiamenti climatici.

Nonostante le problematiche relative allo spreco e riduzione d'acqua, l'obiettivo che persiste durante quetsa giornata resta quello sensibilizzare le istituzioni mondiali e l'opinione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco e assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico.