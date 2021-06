Giovanni Brusca, l'intervista inedita: «Chiedo scusa alle vittime. In Italia i pentiti sono denigrati e disprezzati»

Mentre infuria la polemica sulla scarcerazione di Giovanni Brusca, il mafioso diventato collaboratore di giustizia che è tornato in libertà dopo la fine della sua pena,: lo stesso Brusca si è mostrato in un video inedito, pubblicato sul sito del Corriere della Sera. L'ex killer di Cosa Nostra appare con un passamontagna, per non essere riconosciuto: anche in libertà sarà infatti ancora protetto dallo Stato, dopo le rivelazioni che ha fatto ai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati