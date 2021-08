Giovinazzo, discoteca chiusa per assembramenti: sanzione e stop per 5 giorni

Tutti in pista a ballare, senza distanziamento né mascherine: per questo i carabinieri hanno sanzionato una nota discoteca di Giovinazzo, in provincia di Bari, per violazione delle norme anti- Covid: i militari sono intervenuti nell'ambito di una più ampia attività di controllo della movida, accertando che all'interno del locale non venivano somministrati solo alimenti e bevande, ma si ballava «senza mantenere il distanziamento interpersonale in barba ad ogni norma in vigore per il contenimento» del Covid. L'attività è stata sospesa per 5 giorni.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Portoselvaggio, la Polizia chiude il Fico d'India per la seconda... BRINDISI Norme anti covid violate: multati 30 locali in 15 giorni nel... I CONTROLLI Discoteca nel lido con 200 persone a Savelletri: proprietario multato...