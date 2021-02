Il 6 febbraio 1978 veniva istituito, il Gruppo di Intervento Speciale dei carabinieri. Dal momento della sua nascita il reparto, che oggi festeggia il suo 43° compleanno, si distingue in tutta Italia per eccellente preparazione ed efficienza, operando in teatri nazionali ed esteri e in tutti i paesi dove vi siano sedi diplomatiche a rischio.

Il G.I.S. nacque, in piena emergenza terrorismo, su impulso dell'allora Ministro dell'Interno Francesco Cossiga, che aveva visitato numerosi Paesi europei al fine di acquisire un'approfondita conoscenza dei rispettivi reparti speciali, per impiego in operazioni anti - terrorismo e anti - guerriglia. Il reparto venne costituito con carabinieri tratti dall'allora Battaglione Carabinieri Paracadutisti "Tuscania" perché particolarmente addestrati ad intervenire nelle situazioni più rischiose anche in presenza d'ostaggi.



Di stanza a Livorno, il G.I.S., dipende per l'impiego dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed è inquadrato nella 2^ Brigata Mobile. Attualmente fornisce anche un supporto altamente qualificato ai reparti territoriali in occasione d' importanti operazioni di polizia. Ancora oggi, tutti gli operatori del G.I.S. provengono dal I Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania". Sono volontari, con età non superiore ai trent’anni e con ottimi precedenti disciplinari.



Le prove selettive per accedere al G.I.S. sono molto impegnative e constano anche di visite mediche e valutazioni psicoattitudinali finalizzate ad accertare la capacità operativa in situazioni ad elevato stress fisico e psicologico. Chi supera le selezioni accede al "Corso per Operatore" del G.I.S., durante il quale si studiano varie discipline tra cui: tecniche di disarmo personale, tiro rapido discriminato con armi corte e lunghe, impiego esplosivi, alpinismo, tecnica di discesa rapida da pareti ed elicotteri, tecniche d'irruzione in edifici, impiego materiali speciali, tecniche di guardia del corpo, tecniche d'intervento su obiettivi particolari come autobus, aerei, treni.

Dopo aver superato il corso, il militare del G.I.S. partecipa ad ulteriori corsi di specializzazione quali: operatore subacqueo, paracadutista con tecnica della caduta libera, tiratore scelto ed artificiere antisabotaggio.



Il battesimo operativo del reparto avvenne il 29 dicembre 1980 quando fece irruzione nel supercarcere di Trani sgominando in modo estremamente rapido e incruento una rivolta di detenuti che avevano preso in ostaggio 18 agenti di custodia.

