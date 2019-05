Como, esce per un'escursione in montagna: donna precipita e muore

Venerdì 24 Maggio 2019, 09:46 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 09:54

È stato recuperato nella notte il corpo senza vita di una donna di 46 anni, cittadina romena, caduta per un centinaio di metri lungo un canale ripido. Era uscita con un'amica per una passeggiata a, nel, e stavano rientrando, come raccontano dal soccorso alpino. Le due donne si trovavano a circa 600 metri di quota, in una zona dove il terreno, dopo un primo tratto con prati e castagni, presenta gole ripide e vallette. A un certo punto hanno perso il sentiero e si sono ritrovate in un punto rischioso, dove il terreno umido ha favorito la caduta della 46enne, che. L'amica è riuscita a chiedere aiuto. Sul posto sono accorsi gli uomini del Soccorso alpino, oltre ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri. Nella prima parte dell'intervento anche un elicottero da Milano, con l'équipe medica e tecnica di elisoccorso. È stata soccorsa anche un'altra donna, conoscente della persona deceduta, che stava raggiungendo il posto ma poi si è sentita male. Per il recupero della salma è intervenuto anche un elicottero del