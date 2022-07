Si chiamavano Giulia e Alessia Pisanu le due sorelle di 17 e 15 anni morte questa mattina a Riccione, investite da un treno in stazione in circostanze ancora da chiarire, probabilmente mentre attraversavano i binari. Vivevano con la famiglia a Madonna di Castenaso, in provincia di Bologna, dove il padre ha un'azienda di traslochi. Il treno che le ha colpite era un Alta Velocità in transità alla stazione di Riccione (Rimini) e che era diretto verso Milano. Secondo alcuni testimoni le ragazze sono state viste arrivare in stazione e poi tentare di attraversare i binari barcollando, pochi istanti prima dell'incidente. Nel pomeriggio è arrivato a Riccione il padre delle due vittime: l’uomo, sconvolto, è stato accompagnato dal fratello.

Il sindaco di Castenaso: «Dolore incolmabile per questa tragedia»

La tragedia ha colpito l'intera comunità di Castenaso quando è arrivata la notizia che le due ragazze erano residenti del Comune. «Ci è arrivata la conferma che non avremmo mai voluto: le due giovani sorelle travolte da un treno a Riccione sono, purtroppo, nostre concittadine. Siamo senza parole davanti a questa tragedia cosi difficile da capire e da accettare e proviamo un dolore incolmabile», scrive il Comune di Castenaso guidato dal sindaco Carlo Gubellini. «È un grande dolore per tutta la comunità. L'intera comunità di Castenaso si stringe attorno ai genitori, ai familiari, agli amici: Giulia e Alessia, che la terra vi sia lieve. Siete volate via troppo presto»