Giulia Cecchettin «uccisa con 75 coltellate, Turetta aveva installato un'app-spia sul suo cellulare»

Dettagli agghiaccianti, terrificanti, del delitto Giulia Cecchettin: settantacinque coltellate, di cui una ventina derivanti dalla difesa (con le mani) della vittima, colpita più volte anche al volto. È un condensato di orrore l'atto d'accusa che i pm di Venezia hanno notificato ieri a Filippo Turetta per l'omicidio della ragazza. Al giovane viene contestata una crudeltà «chiaramente eccedente l'intento omicida». Il controllo che esercitava sulla ragazza - riferiscono i quotidiani, citando l'atto di conclusione indagini - era continuo. Turetta aveva installato una app-spia sul cellulare di Giulia, e aveva pianificato il delitto e la fuga «almeno dal 7 novembre», 4 giorni prima dell'omicidio.

Filippo Turetta, la premeditazione

«Premeditazione, ferocia e crudeltà», e ora rischia l'ergastolo. È la sintesi dell'avviso di conclusione indagini comunicato dai pm ai difensori di Turetta, reo confesso dell'omicidio, e alle parti offese.

Filippo Turetta rischia l'ergastolo: «Giulia Cecchettin uccisa con crudeltà»

La svolta è arrivata: la contestazione dell'aggravante della premeditazione, sulla base di «dati oggettivi» ha detto il magistrato. Una imputazione che toglie dal campo per l'indagato la possibilità di accedere al rito abbreviato e al patteggiamento. La richiesta del processo è dietro l'angolo, eppure formalmente non è ancora una richiesta di rinvio a giudizio; perchè se la difesa di Turretta lo vorrà, si potrà arrivare ad un passaggio dal Gup per le contro deduzioni, e un eventuale interrogatorio dell'indagato.