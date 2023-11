TORREGLIA (PADOVA) - La notizia della brutale aggressione di Filippo a Giulia, avvenuta sabato sera e ripresa dalle telecamere nella zona industriale di Fossò, suscita sconforto e rabbia tra chi conosce il 21enne di Torreglia. Proprio dalla cittadina arrivano i primi commenti: «Siamo sconvolti, quello che per noi era Filippo, un ragazzo d’oro, in realtà a questo punto appare come il dottor Jekyll e mister Hyde – afferma il dirigente di Libertas Volley, Gennaro Zecchino –. Non ho parole per descrivere la ricostruzione di quanto avvenuto in quel parcheggio, se non che mai ci saremmo aspettati da Filippo delle azioni così brutali. La speranza è ancora che possano tornare a casa entrambi sani e salvi. Noi li aspettiamo».

APPROFONDIMENTI Il corpo di Giulia Cecchettin trovato vicino al lago di Barcis Intervista alla Bruzzone: «È omicidio premeditato» Il lungo viaggio della Punto nera fra tornanti e telecamere: «Nella Val Zoldana si vede Filippo da solo»

Giulia Cecchettin scomparsa, il lungo viaggio della Punto nera fra tornanti e telecamere: «Nella Val Zoldana si vede Filippo da solo»

LA SQUADRA

Nella squadra di Torreglia Filippo ha giocato a pallavolo per cinque anni come centrale. Un grande protagonista della società in tutto il campionato di seconda divisione, ma un anno e mezzo fa Filippo aveva deciso di lasciare i compagni per cercare una squadra amatoriale, dato che l’impegno sportivo gli stava portando via troppo tempo e voleva recuperare gli esami che gli mancavano. I suoi ex compagni lo descrivono come un ragazzo tranquillo e mansueto, con una grande dedizione allo sport. Il suo ex capitano Nicolò Bronzato ricorda che Filippo «non ha mai saltato un allenamento, anche con la febbre veniva in palestra». I dirigenti e compagni l’anno scorso avevano anche conosciuto Giulia, che era venuta a vedere una partita per far il tifo. «Ricordo benissimo quel giorno, era il 2 marzo 2022 e avevamo appena vinto 3 set a 0 – aggiunge Zecchino –. Giulia era venuta a fare il tifo per i ragazzi e poi Filippo ce l’aveva presentata. In quell’occasione l’avevo visto veramente felice, anche perché Giulia aveva fatto una foto con tutti noi».

Giulia Cecchettin, caccia aperta alla Fiat Punto nera: l’ultima segnalazione in Austria, nessuna traccia di un rientro in Italia



Ora quei ricordi, che erano un appiglio di speranza, lasciano spazio alla disillusione e allo sconforto. La violenza che Filippo avrebbe scatenato su Giulia ha piombato chi lo ha sempre conosciuto come un ragazzo tranquillo, mansueto e impegnatissimo nello sport nella disperazione del doversi ricredere nel modo più drammatico. La disillusione creata da quelle immagini fa ora temere il peggio. «Voglio ancora credere che il mio ex giocatore di pallavolo, il ragazzo che conosco e che ritenevo essere di buon cuore, non si sia spinto oltre quest’aggressione – conclude l’ex allenatore di Filippo. Se è tutto vero spero solo si penta, perché già così non so come potrà un giorno fare i conti con la sua coscienza».