Giulia Cecchettin, le parole “assordanti” dei giovani: «Finalmente stiamo facendo rumore»

«Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima» così recitano gli ultimi versi della poesia di Cristina Torre Cáceres, artista e attivista sudamericana, scritta nel 2017, dopo l'omicidio in Messico di una studentessa per mano di un autista a cui si era affidata per tornare a casa dopo una serata passata con degli amici. A sei anni dalla prima stesura, la poesia è diventato un inno, urlato in tutto il mondo, contro la violenza sulle donne. Il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, la giovane studentessa 22enne brutalmente uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, è stato ciò che ha reso nuovamente questo brano virale su tutti i social network, citato persino da Elena, la combattiva sorella della vittima che, nonostante l'immensa tragedia che l'ha colpita, ha trovato la forza per parlare, combattere e fare attivismo su un tema che tocca tutti, in maniera indiscriminata. Mai come questa volta, la storia di Giulia è stata solo l'ultima goccia di una situazione di tensione costante che sui social ormai si respira da diverso tempo. Negli ultimi anni sono diventate sempre più le realtà social che si fanno portavoce e cercano, in tutti i modi, di puntare l'attenzione sul problema della violenza di genere e su come la società italiana sia ancora profondamente legata alle logiche del patriarcato che l'hanno sempre caratterizzata per tutto il novecento.

Giulia, per i giovani, è diventata una bandiera e un volto in cui identificare una lotta ed una battaglia che dovrebbe coinvolgere tutti, uomini e donne. Un messaggio che deve gettare le sue radici e sedimentarsi nel cuore della società e al quale non bastano più proclami sterili o semplici messaggi di solidarietà e cordoglio. In un ambiente che, soprattutto, tra i giovani, è diventato molto pesante ed impegnativo da sostenere negli ultimi giorni è interessante capire come la storia di Giulia Cecchettin si è sedimentata nelle nuove generazioni e se i sentimenti provati abbiano fatto scattare una consapevolezza nuova o più profonda riguardo l'urgenza e la gravità con cui dovrebbero essere trattate le questioni di genere. «Ho provato un sentimento di sconfitta - racconta Federica, 24 anni, studentessa universitaria - sfortunatamente era una storia di cui si sapeva già il finale». Una delle emozioni che ha investito in maniera comune la maggior parte dei giovani, sembra sia stata una rabbia profonda ed una consapevole comprensione di essere ancora molto indietro dal punto di vista politico e sociale. «La rabbia si è mischiata ad una sensazione di sfinimento e consapevolezza del bisogno di un cambiamento radicale» a parlare è Ivan, studente universitario 30enne. «Ho provato tanta rabbia e tanta paura (...) Speravo solo che non rispecchiasse la realtà e che Giulia potesse tornare a casa dai propri cari ed affetti» aggiunge Giada, graphic designer 31enne.

Uno degli interrogativi che ha maggiormente scosso la società riguarda il motivo per cui la storia di Giulia ha condizionato così tanto l'opinione pubblica. Se da un lato c'è il riconoscimento da parte dei giovani di qualcuno a loro vicino, coetaneo, riconoscibile in una qualsiasi amica, compagna di scuola o d'università, dall'altro c'è una sensazione di sfinimento per una condizione sociale che sembra ogni anno peggiorare sempre di più. «E' stato facile immedesimarsi e riconoscersi in quella che era Giulia - spiega Federica - rispetto ad altri casi di femminicidio qui è una ragazza giovane, studentessa e così vicina a noi». «Di diverso credo non ci sia nulla rispetto ad altri casi analoghi - interviene Ivan - al massimo un livello di empatia in più per chi è studente (...) Credo che di realmente nuovo ci sia il sentimento di saturazione riguardo casi di questo tipo» ha chiarito. «Ad essere diversi sono i sentimenti di rabbia e consapevolezza - chiarisce Giada - I social finalmente sono diventati un mezzo di diffusione potente e sono un vero e proprio megafono per le donne che non ce l'hanno fatta e parlano attraverso gli attiviste e le attiviste».

Il caso di Giulia Cecchettin ha, in qualche modo, scavalcato la dimensione cronachistica che l'aveva caratterizzato fin dall'inizio finendo per diventare l'inizio di quella che potrebbe essere una vera e propria lotta sociale e politica. Come ogni battaglia che si rispetti, però, alle sue spalle c'è sempre una profonda simbologia, che sia volontaria o meno. Simboli che trasmettono messaggi che, mai come questa volta, diventano sempre più potenti. «Penso che il simbolo sia proprio il social del padre di Giulia che ha aggiornato quotidianamente - racconta Federica - si è data voce ad un genitore sarebbe potuto rimanere inascoltato» ha concluso. «Credo che la bandiera sia la sorella di Giulia, Elena - interviene Ivan - ha dimostrato sin da subito una lucidità e una profondità di pensiero non banali (...) Ha avuto il merito di puntualizzare la dimensione poltica della cosa».«Credo che il simbolo sia tutto il rumore che stiamo facendo. Al posto del silenzio, al posto di tanto altro, stiamo facendo tantissimo rumore» conclude Giada.