Giulia Cecchettin, i post commoventi sui social della sorella e del fratello: «Ti amiamo»

Due post sui social per dire addio alla sorella Giulia Cecchettin, il cui cadavere è stato ritrovato nella mattina di sabato nella zona del lago di Barcis. Elena ha condiviso una foto in cui le due sorridono inisieme: «Rest in power, I love you», la dedica. Davide invece ha pubblicato un ritratto di Giulia mentre abbraccia un grande orso di peluche: «I love you, susumina», ha scritto il ragazzo utilizzando il nomignolo con cui chiamava Giulia.

Il cadavere ritrovato seguendo le tracce del passaggio della Punto

Le ricerche che hanno portato al rinvenimento del cadavere erano riprese oggi nella zona del lago di Barcis non su un imput specifici, ma seguendo la procedura di controlli, anche dopo esiti inizialmente negativi, seguita dagli investigatori.

La zona di Barcis si trova infatti lungo la direttrice che avrebbe seguito nella fuga - tracciata dai varchi elettronici - la Fiat Punto nera di Filippo Turetta.