Spunta un nuovo video della notte di follia tra Vigonovo e Fossò che ha sconvolto l’Italia. Delle immagini visionate dal Gazzettino che raccontano un nuovo dettaglio del tragitto della Fiat punto nera di Filippo Turetta: l’11 novembre, quella che è stata per giorni l’auto più ricercata del Paese, ha girovagato per una decina di minuti nelle strade della zona industriale di Fossò. Perché? Per quale motivo? Un delirio del momento, o una lucida ricerca di un posto adatto ad abbandonare un corpo? Oltre alle immagini delle telecamere di sorveglianza dell’azienda “Manufactures Dior Srl” di via Quinta Strada che hanno ripreso la drammatica scena durante la quale Giulia Cecchettin è riuscita ad aprire lo sportello dell’auto e uscire dalla vettura cercando di scappare alla furia omicida dell’ex fidanzato Filippo Turetta, sono emerse in queste ore anche altre riprese.

LA RICOSTRUZIONE

Sono scene successive a quella dell’aggressione, rilevata questa volta in un altro punto della zona industriale di Fossò da un’altra azienda . Dopo essersi allontanato da via Quinta Strada Turetta si è immesso su via Dell’industria, la strada principale della Zona Industriale, ma invece di girare a sinistra per allontanarsi, ha girato a destra e dopo avere imboccato via Settima Strada, ha voltato a destra per rimboccare via Nona Strada, in una zona ancora più deserta e più nascosta e con diversi parcheggi. Un giro intorno che lo ha nuovamente riportato in via Quinta Strada. Ma non è bastato. Per un a seconda volta ha rifatto lo stesso tragitto . La seconda volta però, prima di imboccare nuovamente la Quinta Strada, si è fermato con i fari e le luci dello stop sempre accese proprio davanti a un’azienda . È rimasto sul posto per circa 90 secondi senza mai scendere dall’auto. Il motivo della sosta potrebbe essere spiegato dal passaggio di un’auto su via Quinta Strada, molto probabilmente , data l’ora, quella di un istituto di vigilanza privata che controlla la zona. Il passaggio di una nuova vettura potrebbe anche spiegare perché il giovane non abbia neanche minimamente provato a cancellare le tracce di sangue dall’asfalto. Dell’auto si sono perse poi per qualche minuto le tracce, finché è riapparsa in via Provinciale Nord, fuori dalla zona industriale, per transitare sotto una varco stradale controllato dell’Unione dei Comuni delle Città della Riviera del Brenta.

GLI ORARI