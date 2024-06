Giulia Mauri, morta la ciclista 38enne investita a Treviso e scaraventata nel fiume: stava tornando a prendere le chiavi di casa in ufficio

TREVISO - Si era dimenticata le chiavi di casa in ufficio e stava tornando per riprenderle. Ma nel suo posto di lavoro non ci arriverà mai. Nel percorso che la 38enne Giulia Mauri stava facendo in sella alla sua bicicletta, in Strada Ovest, è stata travolta e scaraventata nel fiume Botteniga da un furgone guidato da un 22enne ed è morta oggi, 4 giugno, dopo diverse ore di agonia in ospedale.

Chi era Giulia Mauri

Giulia, 38 anni, di Treviso, lavorava come impiegata in uno studio di commercialisti ed era una grandissima appassionata di karate. Negli anni aveva raggiunto, grazie a tanta pratica e dedizione, il livello di cintura nera terzo Dan, e aveva trasformato questa sua passione in un lavoro. Dava una mano nell'ufficio del Comitato regionale di karate, aiutava nelle lezioni Davide Michielan, figlio di Ofelio, fondatore della Ren Bu Kan Karate Treviso.

Aveva da poco comprato casa con il suo ragazzo, Matteo, coronando così il loro sogno d'amore. Proprio quelle chiavi dell'abitazione che ha dimenticato in ufficio e che stava tornando a riprendere quando è stata travolta dal furgone.

Il ricordo

«Se n'è andato un angelo. Una persona per bene, innamorata di tutto ciò che la circondava, un punto di riferimento per ognuno di noi». Questo il saluto del Ren Bu Kan Karate a Giulia Mauri, allieva e collaboratrice della scuola di arti marziali di Treviso. «Siamo stati fortunati ad averti tra noi come allieva, amica e collaboratrice». Al dolore si unisce anche il sindaco Mario Conte con un messaggio sulla sua pagina Facebook: «Non ce l'ha fatta. Abbiamo pregato e sperato per lei. A nome di tutta la comunità trevigiana porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia».