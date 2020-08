Bolzano, va a fare l'escursione in montagna a Ferragosto: Giulia precipita per 150 metri e muore a 29 anni

Tragedia nel giorno di Ferragosto in montagna, in val Passiria in Alto Adige. Giulia Tita, 29 anni di Trento, è precipitata per 150 metri mentre stava salendo da Plan a Cima delle anime. La giovane, dipendente della Cassa Centrale Banca a Trento dopo la laurea in Finanza, si trovava a quota 3.200 metri quasi al confine con l’Austria.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto l’elicottero Pelikan 1 con a bordo il medico d’urgenza, ma per la 29enne non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA