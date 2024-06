Giulia Tramontano, la mamma torna nell'appartamento del delitto a Senago: «Ho pianto, dolore immenso: ma ho riportato tutto a casa»

Giulia Tramontano, il messaggio social della mamma commuove. Il dolore è ancora infinito per il femminicidio di Senago (Milano), Giulia uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello che aveva tentato prima di avvelenarla.

Giulia Tramontano, le parole social della mamma Loredana Femiano

«Cara Giulia, finalmente ho riportato tutto ciò che era tuo a casa. Ho pianto, mi sono disperata, distrutta, devastata. Ho annusato ogni singola tua cosa. Da ieri sera sento il tuo odore ovunque, vedo finalmente le cose come se fossi tornata a casa». Lo scrive su Instagram Loredana Femiano, mamma di Giulia Tramontano, pubblicando la foto di alcuni oggetti della figlia, tra cui un peluche e una maglietta con scritto 'Thiago', il nome scelto per il bimbo che la donna portava in grembo.

«Ho un dolore immenso.