Giuliano Fallone muore a soli 29 anni per un malore, la scoperta del padre. Choc a San Giovanni Incarico

Muore a soli 29 anni. Sotto choc la comunità di San Giovanni Incarico dove viveva la vittima, Giuliano Fallone. Il giovane, colpito da un improvviso malore. A chiamare i soccorsi è stato il padre con il quale il 29enne viveva in una casa del centro storico. L'intervento degli operatori del 118 è stato inutile. Per chiarire la cause di una morte così repentina, il magistrato della Procura di Cassino ha disposto l'autopsia che dovrebbe svolgersi presso l'obitorio del 'Santa Scolastica' di Cassino nella giornata di mercoledì 17 agosto. Il Comune, in segno di lutto, ha annullato gli eventi.