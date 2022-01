Precipita dal balcone, il padre cerca di afferrarlo: giovane grave in ospedale

È ricoverato all’ospedale di Teramo ma, fortunatamente, non versa in pericolo di vita. Ieri mattina un 36enne di Giulianova, sposato e senza figli, che viveva con la moglie e il padre in un’abitazione di Bivio Bellocchio, è caduto dal balcone al primo piano della casa, da un’altezza di circa tre metri. Pare si tratti di un gesto volontario. Il padre, che era con il figlio, è corso sul balcone e ha tentato di afferrarlo mentre cadeva nel vuoto, ma tutto è stato vano. Sono stati momenti drammatici. Il 36enne è finito sull’asfalto e ha riportato alcune fratture. È stato chiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare l’uomo all’ospedale Mazzini di Teramo dove è stato ricoverato. L’uomo, a quando si apprende, stava attraversando un momento difficile della propria esistenza: un malessere profondo, di sofferenze interiori, che può rendere improvvisamente buia e inutile la vita.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Teramo, moglie e figlia vanno a fare la spesa: lui si spara con un... TERAMO Pittrice uccisa, il figlio tenta per la terza volta il suicidio in... ABRUZZO Lady Coumadin morta suicida a Pescara: tentò di uccidere il...