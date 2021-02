Giulianova, trovato morto in casa Luciano Crescentini: fu assessore e consigliere comunale

Lutto a Giulianova. E’ stato trovato ieri mattina senza vita nel suo letto Luciano Crescentini, 64 anni, dipendente del laboratorio analisi dell’ospedale, in passato era stato sia consigliere comunale che assessore con delega agli eventi, manifestazioni e alla democrazia partecipata con l’ex sindaco Francesco Mastromauro prima di aderire ad Articolo 1.

Lo hanno trovato senza vita un cugino e alcuni vicini della sua abitazione di via Matteotti dove viveva da solo. Solo perchè aveva perso, nel tempo in circostanze anche strazianti sia i genitori e poi i due amati fratelli, dapprima Danilo e poi Stefano. Gli era rimasta una zia ma è venuta a mancargli anche lei. Negli ultimi due mesi era in malattia e non lavorava in ospedale, dove invece era stato ricoverato per problemi ad una gamba (in gran parte risolti) ed anche in cardiologia.

Per questo la sua morte, che sarebbe avvenuta nel corso della notte secondo il medico che ha effettuato la ricognizione cadaverica, è stata archiviata come arresto cardiocircolatorio e la salma è stata trasportata nella casa funeraria Gerardini, dove oggi alle 14 verrà salutata dalle autorità civili prima del funerale che si svolgerà alle 15 nella chiesa di San Pietro. Il sindaco Jvan Costantini ha annunciato che sono state avviate le procedure per istituire il Lutto Cittadino ed ha dichiarato che "Giulianova piange uno dei suoi figli più generosi, un esempio di bontà e condivisione, che ha saputo infondere all’impegno politico il valore della fratellanza”.

Ultimo aggiornamento: 12:24

