Franco Marà, morto il fisioterapista della nazionale cantanti: era amico di Baudo e Morandi

Aveva seguito il padre, dipendente delle ferrovie, da Giulianova a Fabriano, nelle Marche, ma i legami con la sua città abruzzese erano rimasti intatti, tanto che ha sempre avuto una casa in via Buccari nel cuore del Lido. Ieri mattina è morto Franco Marà, 75 anni, uno dei più apprezzati fisioterapisti italiani e con studi importanti e libri pubblicati di grande rigore scientifico. Se n’è andato in silenzio, contrariamente a quella che è stata la sua vita, sempre in mezzo alla gente, soprattutto a gente di sport, per lavoro e per passione ed aveva continuato a seguire sempre le sorti del suo Giulianova.

Nel suo lavoro aveva incontrato, oltre a tanti calciatori ed allenatori di serie A, anche personaggi del mondo dello spettacolo come Pippo Baudo, conferma il nipote giuliese Nicolino Marà, anche lui uomo di sport. E dal lavoro era nata una grande amicizia anche con Gianni Morandi, diventando anche fisioterapista di fiducia della Nazionale cantanti, fino a quando il male non gli ha paralizzato una parte del corpo, una di quelle mani con le quali aveva guarito tantissima gente. L’allenatore Francesco Giorgini dice: «Gli inviavo i miei giocatori e tutti tornavano in perfette condizioni» e la moglie Maria Rosa aggiunge: «Se n’è andato uno straordinario professionista e un grande amico».



Era molto fiero per aver ottenuto il brevetto per un apparecchio di sua invenzione al quale aveva dedicato anche un libro: «Il massaggio terapeutico con il fibrolisore mio-fasciale». Da qualche tempo le sue condizioni di salute erano peggiorate. Lascia la moglie Gabriella Pastuglia e un figlio, Mauro. La salma si trova nella casa funeraria Infinitum di via Pietro Nenni, 1/c di Fabriano e sarà disponibile alle visite dalle ore 17 di oggi. I funerali si svolgeranno domani 12 dicembre alle ore 15 nella chiesa San Biagio e San Romualdo di Fabriano. La salma sarà cremata e le ceneri saranno custodite in forma privata.



