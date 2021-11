L'auto precipita nella scarpata: Giulio, giovane calciatore, muore a 21 anni

Un giovane di 21 anni è morto questa mattina a bordo della sua auto. Il ragazzo, residente a Boves nel Cuneese, è morto in un incidente stradale a Elva, in località Chiesa San Giovanni. Si chiamava Giulio Cavallo e stava percorrendo la strada panoramica di Fremo Cuncunà, quando due escursionisti tedeschi hanno visto la sua auto uscire fuori strada e precipitare nella scarpata.

Un giovane di 21 anni, residente a Boves, è morto questa mattina in un incidente stradale a Elva, in località Chiesa San Giovanni. Si chiamava Giulio Cavallo e a bordo della sua auto stava percorrendo la strada panoramica di Fremo Cuncunà, in Valle Maira poco dopo le 9 di questa mattina.

Due escursionisti tedeschi che hanno visto l'auto uscire di strada e precipitare nella scarpata hanno chiamato i soccorsi. Per recuperare il ragazzo sono dovute intervenire diverse squadre dei vigili del fuoco, compreso l'elicottero Drago 51, il 118 e il soccorso alpino. Il giovane è morto sul colpo. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Cavallo studiava economia a Cuneo, nella sezione distaccata dell'Università di Torino, e aveva scelto come indirizzo Direzione d'impresa. Ma era anche un calciatore: giocava come attaccante in Prima categoria, nella Margaritese.

Era passato quest'estate alla squadra di Margarita, un comune a dieci chilometri da Cuneo, dopo aver militato nel Boves, nel Cuneo e in diverse altre squadre locali, tra le quali il Benarzole di Bene Vagienna che ha dedicato al giovane calciatore e alla sua famiglia un messaggio di cordoglio: "Tutta la società, lo staff tecnico e i giocatori si uniscono al dolore della famiglia Cavallo per la perdita troppo prematura del nostro ex tesserato classe 2000 Giulio. Le più sentite condoglianze a tutte le persone che come noi gli hanno voluto bene", scrive la società.