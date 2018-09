Giuseppe Balboni, ucciso a 16 anni. Chiesto il carcere per il minore fermato, ipotesi movente una lite per droga

Mercoledì 26 Settembre 2018, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 11:17

Giuseppe Balboni è stato ucciso da un suo amico coetaneo a soli 16 anni. Il movente preciso del gesto è ancora in fase di accertamento, ma fra le ipotesi c'è che la discussione riguardasse questioni di droga, forse un piccolo debito. La confessione da parte del giovane è arrivata solo dopo il ritrovamento del cadavere. Lo ha ucciso con la pistola del padre che ora sarà denunciato per omessa custodia dell'arma usata dal figlio.Il pm della Procura per i minorenni di Bologna Alessandra Serra contesta al sedicenne fermato ieri l'aggravante dei futili motivi e l'occultamento di cadavere chiede poi la custodia cautelare in carcere, in vista dell'udienza di convalida del fermo, che non è ancora stata fissata.Il corpo del ragazzo scomparso dal 17 settembre è stato infatti trovato in un pozzo a Tiola di Castello di Serravalle. L'amico avrebbe agito da solo. Nella vicenda non sarebbero dunque coinvolti altri coetanei della vittima, né adulti. Il delitto, a quanto si apprende, sarebbe avvenuto il giorno della scomparsa, al culmine di una lite fra i due ragazzi che la mattina di lunedì 17 settembre avevano un appuntamento prima della scuola.L'arma del delitto, la pistola del padre, è una revolver calibro 38 che il ragazzino si sarebbe procurato, insieme alle munizioni, nella casa dove abita con i genitori. Dopo il delitto e l'occultamento del cadavere nel pozzo, l'arma era stata rimessa nello stesso posto, dove ieri i Carabinieri l'hanno trovata e posta sotto sequestro.